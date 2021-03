Pourquoi les décès imputés au Covid sont supérieurs à la surmortalité en France

Quelque 68.000 décès ont été imputés au Covid-19 en 2020, alors que le nombre de décès total a augmenté de 55.000, dont 13.000 sont dus au simple vieillissement de la population, indique une étude publiée mercredi 17 mars par l’Institut national d’études démographiques (Ined). Les chercheurs Gilles Pison et France Meslé ont expliqué cette tendance par la comorbidité des victimes.

«Les décès par Covid-19 ont frappé en partie des personnes fragiles souffrant d’autres maladies. Une fraction d’entre elles seraient de toute façon décédées en 2020, même en l’absence d’épidémie de Covid-19», affirment-ils dans leur publication.

Autres causes de décès en baisse

En effet, pendant l’épidémie une baisse des autres causes de morts a été observée. C’est le cas pour la grippe saisonnière, qui avait fait plus de 8.000 victimes en 2018-2019, contre «seulement» 3.680 en 2019-2020, selon Santé publique France.

Le ministère de l’Intérieur a également constaté une nette baisse de la mortalité routière (-21,4%) et une baisse similaire (-19,7%) des accidents de la route. Une tendance naturellement liée aux restrictions de déplacement au plus fort de la crise sanitaire. En avril 2020, le trafic avait par exemple baissé de 75% par rapport à la période pré-confinement.

Quant aux maladies cardiovasculaires, diabète, cancers, etc., les données de 2020 ne sont pas encore disponibles mais les deux chercheurs avancent «une probable baisse». Enfin, ils ont observé une diminution des naissances en 2020 par rapport à l’année précédente, et prédisent que cette tendance se poursuivra en 2021 à cause de l’épidémie.