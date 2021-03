Macron prépare déjà sa campagne pour 2022, selon Europe 1

Un second mandat en 2022? Toujours en penser, ne jamais en parler. Face au Covid, le Président français envisage un plan multiétapes pour les six prochains mois, avant de se projeter sur la campagne présidentielle, rapporte Europe 1.

Si Emmanuel Macron n'a officiellement rien annoncé, il penserait déjà à la présidentielle 2022, affirme Europe 1 se référant à l’entourage du chef de l’État. Ce dernier serait en train de préparer l’organisation de sa future campagne présidentielle.

Le tout pas avant le retour à la normale, sur un plan de sortie de crise du pays face à l’épidémie de coronavirus qui serait déjà en préparation.

À en croire Europe 1, le Président estime que ce retour s’opérera d’ici l’automne prochain s’il n’y a pas de nouvelles souches du virus.

Un plan en plusieurs étapes

Le plan devrait s’étaler sur les six prochains mois. La première étape est fixée pour les vacances d’été, quand la mise en place d'un passeport sanitaire permettrait de rendre les voyages aussi fluides que possible, indique Europe 1.

S’en suivra une reprise «plus classique» à l’automne lorsque, selon des propos du Président relayés par le média, la plupart de la population sera vaccinée et la politique reprendra ses droits.

Il compte ainsi montrer «qu’il a continué de diriger le pays sur d’autres sujets importants à ses yeux, comme l’économie, le régalien, l’écologie ou encore l’école», poursuit le média.

Macron pense à 2022

Mi-février, le média avait déjà affirmé que le Président préparait l’organisation de sa future campagne, sollicitant son entourage. Ainsi, une action discrète serait en cours pour mener une enquête auprès de différents partis politiques et convaincre des élus de rejoindre la deuxième aventure d'Emmanuel Macron.

Cette fois, nuance Europe 1, il pense opter pour «un discours sur l'apaisement et la projection dans l'avenir», mais aussi «la réparation du pays sur le plan économique et social».

Enfin, son parti, La République en marche, est sur le point d’emménager à côté de la gare Saint-Lazare où il installera son futur QG de campagne, avance la radio. Des locaux plus grands, plus pratiques et plus proches de l’Élysée, souligne pour sa part Franceinfo.