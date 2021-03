Le nombre de patients en réanimation encore en hausse en France, atteignant le niveau de fin novembre

L’agence Santé publique France a fait état ce dimanche 21 mars de plus 4.400 malades du Covid-19 à être soignés dans les services de réanimation. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis fin novembre, alors que le nombre de personnes hospitalisées s’élève actuellement à 25.926.

La France comptait dimanche 21 mars 4.406 personnes atteintes du Covid-19 dans ses services de réanimation, soit 53 de plus que la veille, détaillent les données des autorités sanitaires du pays.

À titre de comparaison, la dernière fois un chiffre aussi élevé (4.438) a été enregistré le 23 novembre.

Au total, les hôpitaux français traitent 25.926 patients victimes du Covid-19 et ont enregistré 138 décès supplémentaires en 24 heures, contre 185 samedi, ce qui porte le bilan à plus de 92.000 morts depuis le début de l'épidémie.

Campagne de vaccination

Les données concernant les vaccinations montrent que 56.417 personnes ont reçu une injection en 24 heures pour désormais plus de quatre millions de doses administrées au mois de mars.

Au total, quasiment 6,2 millions de personnes ont reçu au moins une dose, soit 9,2% de la population totale et 11,8% de la population majeure, et près de 2,5 millions ont reçu les deux, soit 3,7% de la population totale et 4,7% de la population majeure, depuis le début de la campagne de vaccination en France, selon le ministère de la Santé.