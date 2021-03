Emmanuel Macron prend la parole devant les Français pour parler des mesures sanitaires

Plus d’une année s’est écoulée depuis le début de la pandémie et en dépit des efforts de vaccination, le virus n’a pas encore été vaincu et la troisième vague sévit déjà dans plusieurs pays. Dans un contexte où la France a renforcé ses mesures dans 19 départements et du rebond des nouvelles contaminations jusqu’à 45.000 par jour la semaine dernière, le Président Macron prend la parole.