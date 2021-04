«Monarque», «épidémiologiste en chef»: un député LFI fustige la gestion de crise de Macron

.@dupontaignan "Je comprends le boycott de la déclaration de @JeanCASTEX. Le Parlement est un paillasson depuis plus d'un an. On ne vote sur rien. Mais j'estime que de ne pas participer au vote, c'est ne pas dire sa position." #BonjourChezVous pic.twitter.com/K3JNUzJqBB