Un barbecue avec 80 participants organisé malgré les restrictions sanitaires en Seine-Saint-Denis

En dépit de l’annonce par Emmanuel Macron d’un élargissement des «mesures de freinage renforcées» à tout le territoire de la France métropolitaine dès le 3 avril et pour quatre semaines, plusieurs dizaines d’individus se sont réunies ce 4 avril en Seine-Saint-Denis pour un barbecue.

Plusieurs dizaines d’individus se sont rassemblés le 4 avril pour un barbecue à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis, au mépris de toutes restrictions, rapporte la préfecture de police sur son compte Twitter.

Ce dimanche à #SaintDenis, les policiers ont mis fin à un barbecue auquel participaient environ 80 personnes, au mépris des restrictions sanitaires en vigueur.

«Les policiers ont mis fin à un barbecue auquel participaient environ 80 personnes», a indiqué la source.

La préfecture a également précisé que le matériel des personnes sur place a été saisi par les forces de l’ordre.

En outre, cet incident est intervenu après que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait insisté fin mars sur un renforcement des contrôles et des verbalisations des rassemblements de plus de six personnes en extérieur, dans tout l’Hexagone. D’après RTL, il a envoyé une note aux préfets afin de leur demander une stricte application de ces mesures de restrictions.

Plus de sept Français sur dix soutiennent les règles

Selon une enquête Odoxa Backbone Consulting réalisée pour Le Figaro et Franceinfo, plus de 70% des Français approuvent les principales mesures annoncées par le Président le 31 mars pour endiguer la propagation du Covid-19.

Quelque 70% jugent que l'extension des mesures de freinage à tout le territoire pour quatre semaines est «bonne», 71% sont pour l'interdiction des déplacements interrégionaux. De plus, 72% sont favorables à la fermeture des établissements scolaires et 85% à la vaccination prioritaire des métiers jugés exposés, comme les enseignants ou les policiers.

Cependant, une majorité de Français, soit 53%, disent ne pas avoir été convaincus par les annonces de M.Macron, jugées insuffisantes pour 56% des personnes interrogées à cause de la situation sanitaire actuelle.

Ce sondage a été mené auprès de 1.005 Français représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, interrogés en ligne les 31 mars et 1er avril.

D’autres précédentes violations majeures

L’application du couvre-feu et des nouvelles mesures est régulièrement troublée par des rassemblements clandestins qui deviennent de plus en plus fréquents dans le pays.

Une fête clandestine, organisée dans une propriété privée près d’Aix-en-Provence, a ainsi réuni le 3 avril environ 50 participants.

En outre, un reportage de M6 sur des soirées clandestines dans des restaurants parisiens a débouché le 4 avril sur une enquête pénale dont l’objectif est d’identifier organisateurs et participants.