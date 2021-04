Voici les villes et villages où l'on vit le mieux en France en 2021

Le Journal du dimanche a dressé un nouveau palmarès des villes et villages où il fait bon vivre. Les communes moyennes s’avèrent être parmi les préférées, tandis que l’accès à un Internet à haut débit devient une condition sine qua non à l’heure de la pandémie.

Parmi les villes et villages de France où il est préférable de vivre, le top trois des communes de moins de 2.000 habitants est dominé par Peltre (Moselle) et Guéthary (Pyrénées-Atlantiques) tandis qu’Epron (Calvados) arrive bon troisième. Ce palmarès a été dressé par l'association Villes et villages où il fait bon vivre en fonction des conditions de vie et a été révélé par le Journal du dimanche (JDD).

Il s’agit de la deuxième édition du classement, précise l’hebdomadaire dominical, qui constate des changements par rapport à l’édition précédente. Un nouveau critère a notamment été ajouté dans la méthodologie, important en période d'épidémie et de confinement, à savoir l’accès à un Internet à haut débit.

La couverture numérique fait partie du «socle de l’attractivité d’une commune», estime François Baroin, président de l’Association des maires de France, cité par le JDD. Les villages isolés, sans services ni haut débit, ne montent pas dans le classement.

En somme, ce sont 183 critères officiels qui sont pris en compte. Ces critères se classent en huit catégories pondérés selon les priorités des Français: qualité de vie, sécurité, commerces et services, transports, santé, éducation, solidarité, sports et loisirs.

Dans une commune où il fait bon vivre aux yeux des Français, le critère des transports «baisse fortement et est rattrapé par celui de la santé, qui ne monte pas», comme l’a montré un sondage OpinionWay de l’automne réalisé dans le contexte de la crise sanitaire.

Les villes moyennes plus tentantes

Le classement est présenté en deux listes, celle des villes et celle des villages. Le top de la première liste voit arriver en tête Annecy (Haute-Savoie), Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et Angers (Maine-et-Loire).

Par rapport à l’édition précédente, certaines villes ont gagné en points, comme Ajaccio (Corse), qui est remonté de 140 places «grâce au taux de natalité, à la santé et au numérique», ou Toulon (Var) de 28 pour «transports et éducation». Metz (Moselle) et Caen (Calvados) gagnent respectivement 6 et 3 places mais font aussi progresser dans le classement de nombreuses petites communes voisines.

Le top 10 ne comporte que deux grandes villes, Nice (Alpes-Maritimes) et Bordeaux (Gironde). En effet, les villes moyennes s’avèrent plus attractives. «Au milieu de la ruralité, nous proposons tous les services essentiels», explique Caroline Cayeux, présidente de Villes de France, qui rassemble les communes de 10.000 à 100.000 habitants.

En effet, les communes de moins de 2.000 habitants en haut du classement bénéficient de la proximité des services de la ville. Ce sont les localités situées à moins d'une heure et demie de Paris ou d'une métropole qui gagnent en popularité, selon Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux.

Le classement

Voici donc les 25 villes (+ de 2.000 habitants) où l'on vit le mieux: Annecy (74), Bayonne (64), Angers (49), La Rochelle (17), Le Mans (72), Caen (14), Nice (06), Bordeaux (33), Avignon (84), Lorient (56), Brest (29), Rennes (35), Strasbourg (67), Pau (64), Cherbourg-en-Cotentin (50), Rodez (12), Le Havre (76), Metz (57), Biarritz (64), Saint-Étienne (42), Anglet (64), Nantes (44), Chambéry (73), Tours (37), Dijon (21).

Et les 25 villages (- de 2.000 habitants) de ce palmarès sont: Peltre (57), Guéthary (64), Épron (14), Martinvast (50), Authie (14), Théoule-sur-Mer (06), Buros (64), Vantoux (57), Les Loges-en-Josas (78), Saint-Quay-Perros (22), Piscop (95), Le Pin (77), Laloubère (65), Falicon (06), Mey (57), Ploulec'h (22), Sonnaz (73), Marcellaz-Albanais (74), Laguenne-sur-Avalouze (19), Flourens (31), Nouainville (50), Biard (86), Croissy-Beaubourg (77), Marnes-la-Coquette (92), Deyvillers (88).