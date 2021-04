Castex propose de reporter d'une semaine le 1er et le 2nd tours des régionales

Les dates pour les deux tours des élections régionales et départementales seront désormais fixées aux 20 et 27 juin, au lieu des 13 et 20 juin, a annoncé ce mardi 13 avril Jean Castex qui a défendu le maintien de ces scrutins au mois de juin malgré «les contraintes et les difficultés» imposées par la situation sanitaire.

Le Premier ministre a proposé ce mardi 13 avril aux députés de l'Assemblée nationale que les premier et second tours des élections régionales et départementales aient lieu les 20 et 27 juin, soit une semaine plus tard que prévu jusqu'ici.

«Un décret en Conseil des ministres interviendra dès la semaine prochaine pour fixer les élections aux 20 et 27 juin au lieu des 13 et 20 juin», a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement s'est adressé à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un débat suivi d'un vote sur ces scrutins, déjà reportés une première fois de mars à juin en raison de la crise sanitaire.

La majorité des partis politiques, dont La République en marche, les Républicains et le Rassemblement national, souhaitaient l'organisation des scrutins en juin malgré la situation sanitaire, au nom du respect de la démocratie. Le MoDem, traditionnel allié de la majorité, s'est quant à lui prononcé pour un report à l'automne.

«Le maintien, malgré les contraintes et les difficultés liées à la mise en oeuvre des mesures de protection qui s'imposent. Le maintien, dans des conditions que nous devons cependant aménager pour mieux concilier ces différents impératif», a ajouté M.Castex.

Détails à suivre