Notre-Dame de Paris: «il faut s’attendre à de nouveaux besoins de financement sur de nombreuses années»

Ce 15 avril, Emmanuel Macron visite le chantier de la cathédrale incendiée afin de saluer le travail des personnes œuvrant pour sa restauration. Michel Picaud, président de la fondation «Friends of Notre-Dame de Paris» fait le point avec Sputnik sur l’avancement des travaux et sur l’utilisation des 833 millions de dons et promesses de dons.