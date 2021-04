Les photos et les noms de policiers collés sur un immeuble en Seine-Saint-Denis

La veille du vote de la loi Sécurité globale, qui n’a pas été au goût de tout le monde et prévoit, entre autres, de pénaliser la diffusion malveillante d’images des forces de l’ordre, des photos de policiers accompagnées de leurs noms ont été affichées en Seine-Saint-Denis. Gérald Darmanin a déjà parlé d’un acte d’«intimidation».

Adoptée ce jeudi 15 avril par le parlement, la loi Sécurité globale prévoit des peines pour la diffusion de l’image du visage ou tout autre élément d’identification des forces de l’ordre en intervention lorsque le cliché a pour but de nuire. Or, la nuit précédant l’adoption de ce texte, plusieurs photos de policiers ont été justement affichées sur un immeuble d’Épinay-sur-Seine.

Cette nuit, au cours d'une patrouille à #ÉpinaySurSeine, les policiers locaux ont découvert les photos de leurs collègues affichées aux yeux de tous.

Le préfet de Police et les policiers vont déposer plainte.

Soutien total aux fonctionnaires concernés !

​Comme le précise la préfecture, une plainte sera déposée. Selon les informations de BFM TV, il s’agit de 25 affiches imprimées sur des feuilles A4. Tirés des réseaux sociaux, les clichés sont accompagnés de noms.

Darmanin réagit

Saluant le fait qu’à la fin des discussions parlementaires le très critiqué article 24 de la loi existait toujours, le ministre de l’Intérieur a rappelé que son but était de protéger les policiers et les gendarmes.

Soutien total à nos policiers dont les visages et les noms ont été affichés à Épinay-sur-Seine en guise d'intimidation.

Je n'accepterai jamais que l'on jette en pâture et que l'on menace ceux qui nous protègent.

​Il a notamment mentionné les faits qui ont eu la nuit passée, et qu’il a qualifiés d’«intimidation» sur son compte Twitter, en expliquant que les clichés affichés en Seine-Saint-Denis mettaient en scène des policiers et leurs épouses.

Et de ponctuer que, dans le contexte de cette divulgation de l’identité et de la vie personnelle de policiers et de gendarmes, ne pas les protéger était «une honte de la République».

«Je veux en profiter aujourd’hui pour condamner ces actes tout à fait répréhensibles», a souligné le ministre.