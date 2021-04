Toujours plus de 35.000 cas de Covid-19 recensés en 24h en France

La France, qui a franchi ces derniers temps les tristes seuils des 100.000 décès dus au Covid-19 et des trois millions de contaminations au total, recense ce samedi 17 avril une légère baisse de cas supplémentaires, 35.861 en 24 heures, contre 36.442 la veille. Même tendance pour les patients en soins intensifs, 5.877, contre 5.914.

Le nombre de personnes actuellement en soins critiques en France avec un diagnostic Covid-19 a baissé à nouveau en 24 heures, selon des données publiées par Santé publique France, marquant le troisième recul en une semaine de cet indicateur mesurant la pression de l'épidémie sur les hôpitaux.

Le nombre de patients en réanimation a reculé de 37 à 5.877 personnes, selon des données publiées samedi soir, contre 5.914 la veille (-10, alors le deuxième recul de la semaine).

Une légère baisse est observée également dans le nombre de cas dépistés en l'espace des dernières 24 heures, avec 35.861 nouveaux cas d'infection contre 36.442 vendredi.

L'ensemble des indicateurs publiés samedi traduit une amélioration puisque le nombre de nouvelles admissions en réanimation avec le même diagnostic a reculé de 104 à 359 personnes, contre 463 (-30) la veille, tout comme le nombre de nouvelles hospitalisations (1.471 contre 2.044) et le nombre total de personnes hospitalisées avec un diagnostic Covid-19, qui ressort à 30.329, en baisse de 143.

Le bilan à l'hôpital depuis le début de l'épidémie s'est cependant à nouveau alourdi de 189 décès à 74.423 personnes. La veille, le nombre de personnes décédées avait augmenté davantage, de 306 morts.

La France, soumise depuis plusieurs semaines à de nouvelles restrictions visant à endiguer la troisième vague de l'épidémie, est devenue jeudi le huitième pays du monde -et le troisième en Europe- à franchir la barre symbolique des 100.000 décès imputés au coronvavirus si aux chiffres enregistrés à l'hôpital on ajoute les morts survenues dans les Ehpad et au domicile.

Détails à suivre