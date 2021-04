Premiers éléments sur la fonctionnaire tuée au couteau dans un commissariat de Rambouillet

Poignardée mortellement ce vendredi 23 avril dans un commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines, l'agent avait 49 ans et n’était pas armée au moment des faits, annoncent des médias.

Alors que Gérald Darmanin a déjà confirmé la mort d’une fonctionnaire de police dans une attaque au couteau dans un commissariat de Rambouillet, des médias rapportent des informations sur la victime et le crime.

D’après le site Actu qui cite une source proche du dossier, la femme de 49 ans qui s’appelait Stéphanie a regagné le poste de police vers 14h30. Au moment où elle a sonné pour que ses collègue lui ouvrent la porte, un homme armée d’un ou deux couteaux a surgi et l’a poignardée dans le dos.

Mère de deux enfants

Libération, se référant à une source policière, précise que la victime était agent administrative et pas armée. Elle était mariée et avait deux enfants de 13 et 18 ans. L’attaque a eu lieu dans le sas du commissariat lorsque l’agent rentrait de sa pause déjeuner. Le quotidien indique que l'assailant lui a porté deux coups de couteau à la gorge. Malgré l’intervention des pompiers, la victime a succombé à ses blessures sur place.

Détails à suivre