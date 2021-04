Plus de 32.000 cas de Covid-19 enregistrés en 24h en France

Santé publique France a enregistré ce vendredi 23 avril 32.340 nouveaux cas de Covid-19 contre 34.318 la veille et 34.968 mercredi. Le taux de positivité, proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées, s'établit à 10% contre 9,9% jeudi.

La France compte 5.962 patients soignés dans les services de réanimation en raison du Covid-19 alors que le nombre total de personnes hospitalisées à cause de la maladie est de 30.438 contre 30.634 jeudi.

Ces dernières 24 heures, la maladie a ôté la vie à 309 personnes à l’hôpital, ce qui porte le bilan à 102.525 décès depuis le début de l'épidémie.

La direction générale de la Santé indique à son tour que 13.811.101 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin et 5.385.052 les deux doses.

Le pic de la 3e vague franchi?

Jeudi 22 avril, Jean Castex a déclaré lors d’une conférence de presse que la situation sanitaire s'améliorait dans le pays qui semblait avoir passé, selon lui, le pic de la troisième vague de l’épidémie.

Il a souligné que la décrue du nombre de nouvelles contaminations concernait près de 80% des départements et était plus marquée dans les territoires d'Île-de-France, des Hauts-de-France et des Alpes-Maritimes où des mesures anticipées ont été prises dès le 20 mars.

Il a tout de même souligné que le niveau de circulation virale restait élevé dans une très large partie du pays.