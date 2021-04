Des centaines de personnes réunies aux Buttes-Chaumont pour une fête sauvage - vidéo

Nos personnels soignants sont à bouts depuis plus d’un an, dépression sur dépression et ces inconscients se réunissent en fête sauvage sans masques et ceux sont eux qui rempliront les hôpitaux prochainement 🤦🏾‍♀️ #butteschaumont #COVID19 https://t.co/MIgB3URu4A