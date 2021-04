Bernard Tapie en dit plus sur la violente agression dont il a été victime

Son agression, son cancer et son procès. Bernard #Tapie était l'invité du 20h de @TF1 ce lundi et comme à son habitude, il n’a pas mâché ses mots. Et malgré la maladie, qui le ronge de l'intérieur, l'homme d'affaires n'a rien perdu de son énergie légendaire. #bernardtapie #tf1 pic.twitter.com/RjUdHvOXDa