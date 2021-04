Macron avance une levée totale du couvre-feu en juin «si possible»

À la veille du Conseil de défense sanitaire, qui se réunit ce 28 avril, Emmanuel Macron a consulté des maires sur la question de la levée des restrictions.

Lors de la visioconférence tenue le 27 avril réunissant une dizaine de maires, le chef de l’État a évoqué une levée totale du couvre-feu en juin «si possible», selon BFM TV qui se réfère à des participants à cette réunion.

De plus, les grandes lignes du plan de déconfinement seront communiquées d'ici la fin de la semaine, d’après des participants à cette réunion. Les réouvertures seront progressives et s'étaleront jusqu'au mois de juillet, poursuit la chaîne.

Macron a également abordé la stratégie de vaccination, notamment pour les plus de 75 ans qui n'ont pas encore reçu une première injection.

Déconfinement en plusieurs étapes

Il y a encore quelques jours, le Président de la République évoquait la possibilité de décaler le couvre-feu de quelques heures. 19 heures, «c’est trop tôt», estimait-il lors d’un déplacement le 26 avril à Melun (Seine-et-Marne) à l'occasion de la rentrée scolaire.

Actuellement, le couvre-feu à 19 heures est maintenu sur tout le territoire métropolitain «jusqu'à nouvel ordre et nous verrons à la mi-mai», avait déclaré Jean Castex le 22 avril.

Toujours lors de son récent déplacement dans une école à Melun, Macron a communiqué sur la réouverture des bars et restaurants. La première étape de réouverture serait programmée le 3 mai et le processus s’étalerait en plusieurs étapes jusqu’à la fin juin.

Le 3 avril, un confinement général de quatre semaines a pris effet sur le territoire métropolitain. Le couvre-feu s'applique de 19 heures à 6 heures.

Quant à la vaccination, à partir du 5 mai, elle sera ouverte à tous les plus de 50 ans, et à la mi-juin aux plus de 18 ans. Selon l’objectif fixé par l’exécutif, à la mi-juin, 30 millions de personnes seront vaccinées.

Au 26 avril, plus de 14 millions de Français avaient reçu une première injection.