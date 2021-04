Les ventes d’alcool explosent en France lors du troisième confinement

Les ventes d’alcool se sont envolées au mois de mars en France, en plein troisième confinement, constate la dernière étude mensuelle du cabinet Iri.

Pour les seuls bières et cidres, le chiffre d’affaires a augmenté de plus de 23% par rapport à l’année précédente. La situation est différente de celle observée lors du premier confinement, lorsque les ventes d’alcool s’étaient effondrées en France, les consommateurs étant plus concentrés sur les produits qu’ils considéraient comme essentiels.

Ainsi, les ventes de «bières de spécialité» sont en hausse de près de 30% par rapport à mars 2020, alors que celles des vins non-effervescents grimpent pour leur part de 14%. Or, ce sont les ventes de champagne qui ont vraiment explosé en mars avec une hausse du chiffre d'affaires de 117,6% par rapport à mars 2020.

L’effet Pâques

Comme l’explique à BFM TV Emily Mayer, directrice business insight chez Iri, cette tendance s’observe depuis début 2021.

«On voit depuis le début de l’année que les Français ont envie de se faire plaisir avec des achats de produits du quotidien, comme les alcools. C’est aussi un report de la restauration, toujours fermée, vers le domicile, car on ne peut consommer nulle part ailleurs», indique-t-elle.

Or, il faut y voir également un effet calendaire, car les chiffres de mars 2021 comprennent la semaine de Pâques, très propice aux ventes d’alcool, et qui est tombée le 4 avril cette année. En 2020, Pâques avait été fêtée à la mi-avril.

Pandémie et alcool

Selon une étude de l’institut YouGov réalisée en décembre 2020 auprès de plus de 18.000 personnes, 15% des Français indiquent avoir augmenté leur consommation d’alcool depuis le début de la pandémie.

En détail, les Français sont 4,6% à avoir fortement augmenté leur consommation d’alcool et 10,6% ont déclaré connaître une légère augmentation.