Ce qu'il faut retenir des annonces de Macron sur le déconfinement

Dans une interview à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron a annoncé un calendrier progressif de déconfinement en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin.

Selon le Président, le couvre-feu en vigueur pour lutter contre le Covid-19 sera décalé à 21h le 19 mai, puis à 23h le 9 juin, avant d'être totalement levé le 30 juin, a indiqué Emmanuel Macron à la presse régionale ce 29 avril.

Première étape

À partir du 3 mai, les déplacements entre régions seront à nouveau autorisés sur l'ensemble du territoire. La règle des 10 kilomètres et des 30 kilomètres en journée ne sera donc plus d'actualité. Le couvre-feu fixé à 19 heures reste cependant en vigueur.

Le retour en classe des élèves des collèges et lycées est également prévu.

Deuxième étape

La deuxième phase consiste en la réouverture le 19 mai des commerces actuellement fermés, des musées, cinémas et théâtres, ainsi que des terrasses de bars et restaurants, mais les tables ne pourront accueillir que six personnes.

Troisième étape

Le 9 juin, c'est l'intérieur des cafés et restaurants qui pourra rouvrir, ainsi que les salles de sport. Le couvre-feu débutera alors à 23 heures.

Quatrième étape

Le 30 juin, le couvre-feu prendra fin. Le gouvernement prévoit la possibilité d'accéder à «tout événement» rassemblant plus de 1.000 personnes grâce au pass sanitaire. Cependant, les discothèques resteront encore fermées.