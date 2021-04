Le nombre de nouvelles contaminations journalières en dessous des 30.000 en France

Le nombre de contaminations journalières par le coronavirus en France est en légère baisse par rapport à la veille et s’établit au-dessous des 30.000, précisément à 26.538 ce jeudi 29 avril, selon la Direction générale de la santé (DGS).

Non seulement le nombre de nouvelles contaminations par le coronavirus est en baisse en France ce 29 avril, mais aussi celui des patients soignés en réanimation, d’après les chiffres communiqués ce jeudi par la Direction générale de la santé (DGS).

Tandis que la veille, 31.539 nouveaux cas de contamination ont été recensés, ce jeudi, les autorités ont fait état de 26.538 nouvelles contaminations en l'espace des dernières 24 heures en France.

En ce qui concerne le nombre de patients en réanimation des suites du Covid-19, l'Hexagone en compte 5.804 ce 29 avril. Il s’agit d’une baisse pour le troisième jour consécutif, après le pic à plus de 6.000 patients atteint lundi pour la première fois depuis plus d'un an, lors du le premier confinement.

En outre, les autorités sanitaires ont révélé 321 décès supplémentaires imputables au coronavirus dans les hôpitaux du pays, pour un bilan de plus de 104.000 morts.

La campagne de vaccination s'est également accélérée, avec plus de 545.000 injections réalisées au cours des dernières 24 heures.

Depuis le début de l'opération, 15.226.412 personnes se sont vu administrer une première dose et 6.256.387 en ont reçu deux, a précisé la DGS.

Détails à suivre...