À l’âge présumé de 118 ans, cette doyenne des Français meurt à Mayotte

Alors que l’espérance de vie mondiale est de 88,1 ans au maximum, cette habitante de Mayotte, l’une des plus âgées de France, est morte à l’âge présumé de 118 ans. Elle aurait été ainsi plus vieille que la sœur André qui a fêté en févier son 117e anniversaire.

À Mayotte, Tava Colo, l’une des doyennes de France, est décédée samedi 1er mai à l’âge présumé de 118 ans, rapporte l’AFP.

Cette femme qui résidait chez l’une de ses petites-filles a gardé une très bonne mémoire jusqu’à ses derniers jours bien qu’elle ait perdu l'usage de ses jambes.

Tava Colo, qui était sage-femme traditionnelle, estimait qu’une alimentation très saine était à l’origine de sa longévité.

En 2019, selon le bilan du Centre universitaire de Mayotte, elle avait 10 petits-enfants, 43 arrière-petits-enfants et 59 arrière-arrière-petits-enfants. Ils la qualifient de «femme humble, battante et très généreuse».

Cependant, selon l’AFP, l'état civil mahorais exprime des doutes sur sa date de naissance figurant sur sa carte d'identité. Elle est supposée être née le 22 décembre 1902.

Pour l’instant, la doyenne officielle d’Europe est Lucile Randon, plus connue sous le nom de sœur André. Actuellement âgée de 117 ans, elle est aveugle et ne se déplace qu’en fauteuil roulant. En février, elle a même survécu au Covid-19 dans un Ehpad de Toulon après la découverte d’un cluster dans cet établissement.

L’espérance de vie dans différents pays

L’espérance de vie mondiale reste beaucoup plus basse. Même le Japon, considéré comme le pays avec la plus longue espérance de vie à la naissance, ne peut égaler l’âge présumé de Tava Colo avec 88,1 ans pour les femmes et 81,9 ans pour les hommes en 2013, selon le rapport révisé de l’Onu sur les perspectives de la population mondiale 2019 publié le 17 janvier 2020 par l’Insee.

Selon ses données, en France, l’espérance de vie à la naissance est de 85,8 ans en 2021 pour les femmes et de 80,3 ans pour les hommes contre respectivement 83,5 et 78,3 en 2017. Elle est actuellement l’une des plus élevées de l’UE pour les femmes: seules l’Espagne (86,7 ans), l’Italie (86,0) et la Suisse (86,0) devance l’Hexagone. Pour les hommes, la France est dépassée par seulement huit pays, en particulier l’Italie (81,9) et la Suisse (82,4 ans).