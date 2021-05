Un exercice de pompiers annulés à Lyon après la violente agression d’un soldat du feu

Un pompier de Lyon a été menacé et s'est fait cracher dessus lors d’une nouvelle agression, des actes qui deviennent de plus en plus fréquents ces derniers temps contre les soldats du feu. Il a également reçu des coups de la part d’un individu, indique le syndicat SUD SDMIS, cité par Lyon Mag.

«Pendant que des sapeurs-pompiers prennent des risques à sauver des vies: plusieurs graves agressions de SP ont eu lieu», a posté la cellule sur son compte Facebook.

La victime a été transportée en urgence relative à l’hôpital.

Une plainte a été déposée par le sapeur-pompier hospitalisé, ajoute le syndicat.

Annulation

Les pompiers s’étaient rendus dans le métro lyonnais afin de s’entraîner dans le cadre d’un exercice de sécurité. À la suite de cet acte de violence, tout a été annulé.

Et ce, alors que quelque 90 de leurs collègues avec 30 véhicules luttaient au même moment pour sauver des vies sur le lieu d’un important incendie sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.

Selon le bilan définitif dressé par Lyon Mag, 12 victimes intoxiquées ont été prises en charge et transportées en urgence relative à l'hôpital. Au total, quelque 60 personnes ont été impactées par le feu et les appartements sinistrés sont au nombre de neuf.

Agressions

Alors que, selon un sondage, sept Français sur 10 connaissent un sentiment d’insécurité, les forces de l’ordre et les soldats du feu sont très souvent victimes d’agressions. Ainsi, lorsque fin avril, des pompiers sont venus éteindre un incendie dans une école maternelle de Lille, ils ont été la cible de tirs de mortier d’artifice, ce qui a nécessité de sécuriser l’opération en appelant la police à la rescousse.

Un pompier volontaire venu en aide le 18 avril à un automobiliste qui avait fait un malaise a été traîné sur une cinquantaine de mètres par le conducteur qui, après avoir repris connaissance, a tenté de prendre la fuite avec son véhicule.

Cinq jours plus tôt en Seine-Saint-Denis, des pompiers et des policiers sont tombés dans un guet-apens où ils ont essuyé une pluie de projectiles après avoir répondu à des appels signalant des feux de poubelle.