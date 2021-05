Voyages cet été depuis la France: le gouvernement élabore une classification tricolore des pays

✈️À l’Aéroport d’Orly avec @Djebbari_JB pour le baptême de l’air de #TousAntiCovid Carnet. Plus simple et plus sûre, la fonctionnalité @TousAntiCovid Carnet, expérimentée sur les vols en direction de la Corse, sera bientôt un outil indispensable pour voyager en sécurité cet été ! pic.twitter.com/IvVm4OWPEJ