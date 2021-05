À qui la vaccination contre le Covid s’étend-elle dès cette semaine en France?

Un Français sur quatre est désormais vacciné en première dose et la vaccination sera ouverte lundi aux plus de 50 ans. En semaine se joindront toutes les personnes de plus de 18 ans, mais à conditions. Alors que les autorités appellent à se faire injecter «tous les vaccins», l’UE n’a pas renouvelé pour le moment sa commande auprès d’AstraZeneca.