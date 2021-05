Mcfly et Carlito, à qui Macron avait lancé un défi, ont tourné leur vidéo à l’Élysée

«C’est dans la boîte», indique le compte le vraimcfly sur Instagram qui montre une photo présentant les deux célèbres youtubeurs et humoristes, David Coscas et Raphaël Carlier - plus connus sous leurs pseudonymes de Mcfly et Carlito - dans la cour de l’Élysée. Pour quand la sortie du clip tourné dans le palais présidentiel? On l’ignore pour le moment.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mcfly (@levraimcfly)

Accès à l’Élysée promis par Macron

C’est en février dernier que le chef de l’État s’était adressé à ces deux vidéastes comptant parmi les plus populaires en France. Le Président leur a en effet proposé de tourner une vidéo portant sur les gestes barrières et si cette dernière récoltait 10 millions de vues, il leur a été promis une autorisation de tournage à l’Élysée.

Objectif atteint

Il n’a pas fallu attendre longtemps. En moins de trois jours, le nombre de vues requis a été atteint et le Président n’a pas tardé à y réagir.

«Bravo. Défi relevé et réussi. Je tiendrai mon engagement. Rendez-vous à l'Élysée», avait-il alors déclaré.