Le bilan journalier des nouveaux cas en France plus de cinq fois plus élevé que la veille

Alors que la veille la France a diagnostiqué le Covid-19 chez un peu plus de 3.000 personnes en 24 heures, ce mardi 17.210 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été constatées dans le pays, selon les autorités sanitaires. Toutefois, il est à noter que les lundis les chiffres sont toujours plus bas en raison des modalités de comptage.

Avec 17.210 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24 heures diagnostiquées en France ce mardi 18 mai, ce qui est plus de cinq fois plus élevé que la veille, le bilan des personnes décédées à l'hôpital en raison du coronavirus a vu une augmentation de 187 cas et s’établit à 81.692, selon les données publiées par les autorités sanitaires. Il est à noter que le lundi ce chiffre statistique est d’habitude plus bas que les autres jours.

Le nombre des hospitalisations continue à décroître avec une baisse par rapport à la veille, à 22.058. Ce chiffre est le plus bas depuis la fin octobre 2020.

La France compte 4.015 patients soignés en réanimation à cause du Covid-19, soit une baisse de 171 patients sur une journée, indiquent les données officielles.

