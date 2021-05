Immigration, diversité et tolérance: qu’en pensent les Français?

Selon une nouvelle enquête de l'Ifop, les deux tiers des Français font un lien entre terrorisme et accueil des migrants, tandis que presque les trois quarts estiment qu’il ne serait pas «souhaitable» d’accueillir «des immigrés supplémentaires» et plus de la moitié sont inquiets vis-à-vis de la diversité.

Il semble que les Français adoptent une attitude méfiante, voire hostile, envers l'immigration, car 71% d’entre eux estiment que le pays «compte déjà beaucoup d’étrangers et qu’accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas souhaitable», selon le Baromètre de la fraternité de l'Ifop publié le 17 mai. Qui plus est, la part des Français à établir un lien «entre accueil des réfugiés migrants et terrorisme» est de 64%, en augmentation de 11 points par rapport au sondage de 2018.

Toutefois, les deux tiers des personnes interrogées pensent qu’il faut accueillir les réfugiés venant des pays en guerre (66%) et plus de la moitié estime que les immigrés contribuent à enrichir la culture (57%). Ils sont encore plus nombreux, 73%, à réaliser qu’au registre économique les travailleurs immigrés occupent des métiers que les Français ne veulent pas exercer.

L’hostilité envers les migrants est plus marquée parmi les ouvriers (36%), les Français peu diplômés (39%) et les catégories «pauvres» (39%) et c’est parmi les habitants des communes comptant peu d’immigrés que l’opposition à l’immigration est la plus forte par rapport à celles qui comptent plus d’un quart d’immigrés.

Quid de la diversité?

Partant de la constatation du sondage, selon lequel la France est vue «comme un pays de diversité» par 91%, l’Ifop s’est penché sur cette notion. Ainsi, 85% des personnes interrogées estiment qu'il s'agit d'une «bonne chose» dont 27% d’une «très bonne chose».

Dans le même temps, 55% manifestent de l’inquiétude vis-à-vis de ce phénomène, un chiffre qui bondit de 11 points par rapport à 2018. En outre, 62% partagent l’idée selon laquelle la diversité «générerait des politiques favorisant les minorités au détriment de la majorité». Plus alarmant encore, 54% des personnes interrogées estiment que «la diversité nous fait perdre notre identité, nos valeurs».

Mais en règle générale, les Français ont une très bonne opinion de leur pays, qui est «généreux» pour 79% d’entre eux, «tolérant» pour 75% et «respectueux des différences» pour 67%.

L’enquête a été réalisée auprès de 1.553 Français âgés de 18 ans et plus par le biais d’interviews réalisées par questionnaire en ligne du 27 au 30 avril 2021.