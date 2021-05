En Ardèche, la préfecture diffère l'assouplissement du port du masque

La préfecture de l'Ardèche a reporté, mardi soir, l'assouplissement du port du masque dans l'espace public qu'elle avait annoncé plus tôt dans la journée, dans un souci d'harmonisation entre les départements, a-t-il été expliqué.

«Afin que les règles du port du masque soient harmonisées entre tous les départements, la publication de l'arrêté préfectoral assouplissant le port du masque en Ardèche est reportée de quelques jours», a indiqué la préfecture dans un tweet.

​«Le port du masque est donc maintenu partout dans l'espace public», a-t-elle ajouté.

La levée de l’obligation annoncée ce 18 mai

Dans ce département où la circulation de l'épidémie de Covid-19 a ralenti, la préfecture avait annoncé mardi matin la levée de l'obligation du port du masque à partir de mercredi dans les zones à faible densité de population.

«La logique est de réduire le périmètre concerné par le port du masque obligatoire du fait de la baisse des indicateurs épidémiques mais de maintenir cette obligation dans les zones à forte densité de population et qui seront très fréquentées à l'approche de la période estivale», avait-elle expliqué dans un communiqué qui évoquait une «adaptation des zones de port du masque».

Celui-ci devait rester obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus dans les centres-bourgs et les centres-villes, les voies piétonnes, les marchés couverts ou en plein-air, ou encore dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements scolaires, des lieux de culte, des centres commerciaux et des grandes surfaces. Ailleurs, l'obligation ne devait plus avoir cours mercredi.

En Ardèche, le taux d'incidence du coronavirus est de 82,5 pour 100.000 habitants (contre 104 au niveau national) et le taux de positivité atteint 3,9%.

Lundi matin, le ministre de la Santé Olivier Véran avait indiqué sur BFM TV que la France n'en était «pas encore» à lever l'obligation du port du masque en extérieur. Mais il avait aussi admis qu'on «y arrivera bientôt» pour certaines situations.

Le gouvernement a, semble-t-il, rappelé la consigne ce jour à la préfecture de l'Ardèche.