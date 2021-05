«Affichage», «opération de comm’»: la présence de Darmanin aux rassemblements des policiers irrite des syndicats

Deux semaines après le meurtre du brigadier Éric Masson, un rassemblement de soutien à la police s’est tenu en face de l’Assemblée nationale, rassemblant 35.000 personnes selon les organisateurs. Parmi eux, le ministre de l’Intérieur, qui a fait une brève apparition entre huées et bousculades.

Le ministre de l’intérieur et le préfet sont sifflés et hués par des policiers.



Ils ne sont restés que quelques minutes dans la manifestation. @CLPRESSFR



« Je suis tout simplement venu soutenir les policiers » a déclaré Gérald Darmanin. pic.twitter.com/fXzcKnSS0R — Clément Lanot (@ClementLanot) May 19, 2021

Le déplacement de Gérald Darmanin, qui entendait marquer son soutien aux forces de l’ordre, a laissé sceptiques les syndicats. Alors que les organisateurs avaient appelé à éviter toute «récupération politique», certains déplorent que le ministre n’aient pas entouré sa venue d’un voile de discrétion.

«C’est un rassemblement de commémoration. Il aurait pu venir humblement, en tant que simple citoyen pour se recueillir, plutôt que de le crier partout haut et fort. Ça ressemblait à une opération de communication», explique ainsi à Sputnik Flavien Benazet, secrétaire national de la Snuitam-FSU branche Intérieur.

#SputnikVidéo | Une minute de silence a été observée devant l’Assemblée nationale en hommage aux policiers tués et blesséshttps://t.co/m1ZwTG8xY6 pic.twitter.com/89E1fJEmbJ — Sputnik France (@sputnik_fr) May 19, 2021

#SputnikVidéo | Des policiers et soutiens chantent la Marseillaise lors de la manifestation à Paris qui a réuni 35.000 personnes, d'après les syndicats organisateurshttps://t.co/m1ZwTG8xY6 pic.twitter.com/KR3DlBPeoh — Sputnik France (@sputnik_fr) May 19, 2021

Le responsable regrette également que la manifestation n’ait pas réuni «l’ensemble des forces de police nationale», sans distinction de syndicat. Une critique également formulée à l’encontre du Beauvau de la sécurité, qui gagnerait à inviter autour de la table des personnalités de syndicats non-majoritaires, voire des psychiatres et des psychologues, souligne Flavien Benazet.

Un Beauvau de la sécurité que les syndicats ont d’ailleurs choisi de boycotter temporairement après le drame d’Avignon, repoussant au 27 mai leur retour à la table des négociations.

La réponse pénale mais pas seulement

Pour tenter de répondre à la colère des policiers, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’un Observatoire de la réponse pénale au 1er juillet. L’organisme s’attardera notamment sur les infractions commises contre les forces de sécurité intérieures.

Une stratégie qui laisse perplexe Flavien Benazet, lequel rappelle que la réponse pénale n’est qu’un des aspects de la problématique sécuritaire. Le responsable pointe plus généralement du doigt la «décrépitude du Service publique», et souligne que la sécurité concerne «tout un ensemble de métiers et de missions». Il appelle notamment à remédier aux «sous-effectifs de magistrats», pour réduire les temps de jugements.

«On a voulu supprimer des fonctionnaires parce qu’ils coûtaient cher, on en paye aujourd’hui le tribut. On en arrive à faire des mutualisations de commissariats! On regroupe les commissariats qu’il y avait dans chaque ville pour gérer l’ensemble d’une circonscription. Avec la distance et le peu de véhicules, vous ne pouvez pas couvrir toute la zone», explique-t-il encore.

Alors qu’Emmanuel Macron a promis le recrutement de 10.000 policiers ou gendarmes d’ici 2022, Flavien Benazet appelle encore à restaurer «l’attractivité du métier de policier». Avec un point d’indice gelé, le représentant syndical souligne que la perspective d’une augmentation de salaire a disparu, démotivant les possibles aspirants.

Flavien Benazet insiste encore sur l’importance d’une formation continue obligatoire au sein des forces de l’ordre. Laquelle permettrait notamment de «mettre en pratique les gestes techniques professionnels» et d’éviter certaines dérives lors d’interpellations musclées.

Après le meurtre d’Éric Masson, le gouvernement avait reçu plusieurs syndicats de police le 10 mai, à Matignon. Le Premier ministre Jean Castex s’était notamment engagé à porter jusqu’à 30 ans la période de sûreté pour les individus condamnés à perpétuité pour un crime contre un agent des forces de l’ordre.