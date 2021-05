McFly et Carlito mettent en ligne le «Concours d’anecdotes» avec Macron tourné à l'Élysée - vidéo

Les deux célèbres youtubeurs et humoristes McFly et Carlito ont dévoilé ce dimanche 23 mai la vidéo du «Concours d’anecdotes» avec Emmanuel Macron tournée à l’Élysée.

Les règles de ce concours sont simples: chacun des protagonistes doit raconter à tour de rôle une anecdote originale, amusante, improbable alors que les autres disent si cette anecdote leur paraît vraie ou fausse.

Dans cette vidéo longue de 36 minutes, la première anecdote d’Emmanuel Macron semble avoir particulièrement touché les deux youtubeurs fans du PSG.

«Kylian Mbappé, c’est moi qui m’occupe de sa carrière, et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG dans les prochaines semaines pour l’Olympique de Marseille», a annoncé le Président de la République qui n’a jamais dissimulé sa passion pour le club phocéen.

Ses paroles semblent avoir rendu un peu nerveux les deux humoristes, mais ils ont refusé d’y croire. La question a été pourtant tranchée par le joueur de Paris Saint-Germain lui-même qu’Emmanuel Macron a directement contacté au téléphone pour obtenir la réponse.

Le Président de la République a également évoqué des anecdotes sur son tournage spontané dans une série au Nigeria, sur ses béquilles au joueur Steve Mandanda lors d’un match de foot que l’équipe de l’OM a accordé à lui et à l’équipe de sécurité de l’Élysée ou encore les vœux d’anniversaire que Donald Trump lui a adressés en 2018 à une mauvaise date. Certaines de ces histoires sont vraies et d’autres fausses, et les réponses sont en même temps peu évidentes et inattendues.

«Rendez-vous à l'Élysée»

Ce tournage a été rendu possible après la promesse du Président de la République faite en février. Il a promis une autorisation de tournage à l’Élysée à ces deux vidéastes comptant parmi les plus populaires en France s’ils publiaient une vidéo sur la promotion des gestes barrières qui récoltera 10 millions de vues.

Un défi qui avait été rempli en trois jours seulement: publiée le 21 février, elle a même dépassé la barre fixée par le Président. La réaction présidentielle ne s’est pas fait attendre.

«Bravo. Défi relevé et réussi. Je tiendrai mon engagement. Rendez-vous à l'Élysée», avait-il alors déclaré.