Le deuxième vaccidrive de France monte en puissance avec un objectif de vaccinés augmenté

Dans le cadre de l’accélération de la campagne de vaccination en France pour atteindre les 30 millions d’immunisés à la mi-juin, un deuxième vaccidrive a été inauguré et tourne à plein régime. C’est le premier d’Île-de-France.

Alors que le déconfinement prend de l’ampleur en France, l’objectif de 30 millions de vaccinés, fixé par le gouvernement le 15 mai, est à atteindre à la mi-juin. Plus d’un mois après l’ouverture d’un premier vaccidrive dans l’Hérault, un deuxième a été inauguré le 21 mai sur le parking du Parc des expositions de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, avec comme but 1.500 vaccinations par jour. Se faire immuniser contre le Covid-19 sans sortir de sa voiture est ainsi désormais possible en Île-de-France.

#COVID19 | Ouverture ce matin avec @Cpam93 et @VilleVillepinte du #VacciDrive

Ce 28e centre de #vaccination en #SeineSaintDenis accueille les automobilistes🚗 du mardi au dimanche de 10h à 19h (parking 11 sortie 1 @pnvillepinte)

✅Objectif : 1500 injections / jour pic.twitter.com/v1bBBG2uRo — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) May 21, 2021

Depuis, il a montré son efficacité et fonctionne à pleine puissance, indique le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France, Aurélien Rousseau.

«J'avais tort d'hésiter», a-t-il écrit sur son compte Twitter, en notant que le 22 mai plus de 800 personnes avaient reçu leur dose sans sortir de voiture.

Selon lui, le 23 mai, 1.249 vaccinations ont été réalisées dans ce lieu mis en place par l’ARS Île-de-France et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Des chiffres qu’il juge «impressionnants».

CNews précise que près de 800 doses de Pfizer/BioNTech devraient y être disponibles chaque jour. Cependant, l’ARS et la CPAM ont décidé de «monter en puissance» et sont prêtes à atteindre 1.300 vaccinations par jour.

Une personne voulant se faire immuniser doit se présenter en voiture à l’entrée du parking du Parc des expositions.

Le patient doit remplir un formulaire puis attendre 15 minutes après l’injection pour vérifier l’absence d’effets secondaires.

[#VaccinationCovid ] ⭐⭐⭐⭐⭐ "Vacci'drive testé et approuvé. BRAVO 👏. Fanta"

Le VACCI'DRIVE vous accueille tout le week-end de 10h à 19h au Parc des expositions de Villepinte. Venez en voiture, en moto ou en scooter au Parking 11 "Parking des exposants/livraisons". pic.twitter.com/xhmx1YQ8kJ — Cpam Seine-Saint-Denis (@Cpam93) May 22, 2021

Ce centre est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h. Il devra fonctionner jusqu’à la fin du mois d’août.

Si une personne n’a pas de voiture mais une moto, un scooter ou même un vélo, elle peut également venir se faire vacciner, assise dans un barnum.

Élargissement de la liste des personnes éligibles à la vaccination

Le 31 mai, la vaccination s’ouvre officiellement à tous les adultes, mais certains professionnels prioritaires, sans limite d’âge, y ont accès depuis le 24 mai.

Il s’agit du personnel éducatif, des policiers, des militaires, des douaniers ainsi que des conducteurs de bus, des chauffeurs de taxi, des agents de nettoyage, des caissiers, des employés d’hôtel, des buralistes et des salariés des salles de sport.

Plus de 20 millions d’immunisés

Au 23 mai, plus de 23 millions de Français, soit 34,5% de la population totale, ont déjà reçu leur première dose. 15%, soit plus de 10 millions de personnes, sont entièrement immunisés.

Pour atteindre l’objectif du gouvernement, le vaccin de Moderna est par ailleurs disponible dans les pharmacies et chez les médecins généralistes.