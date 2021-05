Prévision de croissance 2021 maintenue à 5% avec l'inconnue de la rentrée

La prévision de croissance confirmée par le ministre de l'Economie est des Finances sur France inter est inférieure à celles des grandes organisations internationales (Commission européenne, FMI et OCDE) et de la Banque de France, dont les estimations s'échelonnent entre 5,5% et 5,9%.

Bruno Le Maire a par ailleurs précisé que le prochain projet de loi de finances rectificative (PLFR) serait un texte «de transition» à l'approche de la sortie du «quoi qu'il en coûte», qui fera l'objet d'un point de situation à la fin août.

Ce PLFR doit être présenté le 2 juin en conseil des ministres et comportera 15 milliards d'euros de mesures d'urgence supplémentaires face aux conséquences économiques de la crise sanitaire.