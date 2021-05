Les collégiens de 4e et 3e seront de retour en classe entière lundi

Les élèves de 4e et 3e, qui suivaient les cours en demi-jauge dans les 15 départements les plus touchés par le virus depuis le 3 mai, seront de retour en classe entière à partir de lundi, a annoncé vendredi Jean-Michel Blanquer.

«Les 4e et 3e dans les départements les plus touchés pourront revenir la semaine prochaine en classe entière», a déclaré le ministre de l'Éducation sur Europe 1. «Cela peut être progressif pour certains. Il faut laisser le temps aux principaux de collège, aux professeurs et à toutes les équipes de s'organiser».

Le système de la demi-jauge, avec alternance des cours en présentiel et à distance, s’applique depuis le 3 mai dans les lycées et dans les classes de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l’épidémie, principalement le nord du pays, l’Ile-de-France et la région lyonnaise.

Attal confirme

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a également confirmé le retour en classe à 100% de ces élèves dès la semaine prochaine.

«Il y avait une demi-jauge appliquée aux 4e et 3e dans une quinzaine de département les plus touchés par le virus. À partir de la semaine prochaine, nous revenons sur cette demi-jauge. Les cours reprendrons à 100% dès lundi», a-t-il affirmé, interrogé sur le sujet ce vendredi sur Franceinfo.

Maintien de la demi-jauge

La demi-jauge reste en revanche maintenue dans les lycées, mais Jean-Michel Blanquer a estimé que la situation pouvait «bouger d'ici aux vacances d'été» du fait de l'amélioration de la situation sanitaire.

À ce titre, le ministre a fait état d'une nette baisse du nombre de cas de contamination au COVID-19 dans le milieu scolaire.

«Sur les sept derniers jours, c'est 12.922 élèves qui sont des cas confirmés, nettement en baisse par rapport à ce qu'on avait la semaine précédente. C'est 1.322 personnels, là aussi en baisse. On est autour de 0,1% de personnes concernées», a-t-il détaillé.

Au total, 5.110 classes sont fermées, soit 0,9% de l'ensemble, a-t-il observé.