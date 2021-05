Les spectateurs de Roland-Garros s’insurgent après avoir été délogés avant la fin des matchs - vidéo

C’est en présence du public que le célèbre tournoi de tennis de Roland-Garros a démarré le 30 mai. Or, comme le couvre-feu à 21h est toujours en vigueur dans l’Hexagone, le tournoi a dû fermer ses portes au public en plein match entre le Français Corentin Moutet et le Serbe Laslo Djere sur le court Simonne-Mathieu.

Ambiance sur le court Simonne-Mathieu avec le retour des spectateurs en ce premier dimanche de #RolandGarros ! pic.twitter.com/si9Fnd6Pdv — FFT (@FFTennis) May 30, 2021

Vers 20h45, un message adressé à de nombreux spectateurs enthousiastes a été diffusé par les haut-parleurs, entre deux sets du match.

«Mesdames, messieurs, votre énergie est un immense soutien pour les joueurs, malheureusement en raison du couvre-feu, les portes du stade vont fermer dans quelques minutes. Nous vous remercions de bien vouloir vous diriger vers la sortie. La fin du match aura lieu à huis clos», ont signalé les organisateurs aux spectateurs déçus.

Un peu plus de 5.000 spectateurs ont pu assister au lancement de Roland-Garros, ce dimanche... et attention un peu avant 21 h, tout le monde dehors #ApollineMatin pic.twitter.com/AOSAwS8DLe — RMC (@RMCinfo) May 31, 2021

En huant et protestant, le public a toutefois quitté assez rapidement les gradins.

Au micro d’Europe 1, deux spectateurs ont fait part de leur frustration face à la nécessité de quitter les tribunes.

«On est surtout déçus pour lui [pour Corentin Moutet] parce qu’il n’aura plus notre énergie, nos encouragements. On espère qu’on aura tellement crié qu’il en sera imprégné et qu’il va l’utiliser jusqu’à la fin du match.»

Le Français s’est finalement incliné face à son adversaire serbe.

Réouverture progressive du pays

Selon le calendrier de sortie progressive de la France du troisième confinement, les établissements sportifs de plein air et couverts sont autorisés à accueillir du public depuis le 19 mai, mais «au respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité».

Alors qu’en temps normal la capacité de Roland-Garros va jusqu’à 38.436 spectateurs par jour, pour l’édition 2021, seulement 5.388 spectateurs peuvent être présents par jour sur le stade divisé quant à lui en six zones, précise Franceinfo.

Toujours selon le calendrier des réouvertures, c’est à partir du 9 juin que chaque zone pourra recevoir 5.000 personnes par jour, soit jusqu'à 65% de sa jauge maximale. Roland-Garros sera également un des premiers événements à utiliser les pass sanitaires pour accueillir du public.