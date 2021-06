Plus de 30 CRS blessés dans de violents affrontements avec des migrants à Calais

Les forces de l’ordre ont dû faire face à des centaines de migrants à Calais dans la nuit de mardi à mercredi. Plus de 30 policiers ont été blessés, dont sept hospitalisés, par des agresseurs armés de bâtons, cailloux et barres de fer. La maire de la ville et le président de la région ont lancé un appel au ministre de l’Intérieur.