Plus de courses-poursuites policières sauf en cas de «crime de sang»? À Sarcelles, une note qui met à mal les effectifs

Il n’est pas rare que des courses-poursuites tournent au drame et il n’est pas non plus rare que ces drames débouchent sur des émeutes. À Sarcelles, il a donc été décidé de ne pas poursuivre les véhicules refusant d’obtempérer et ceux qui font des rodéos sauvages. Initiative qui n’est pas au goût de tous, selon Le Parisien.