Près de 66% des Français veulent voir les étrangers condamnés en France purger leur peine dans leur pays

📺 « Sur un sujet aussi grave que la Justice et l'augmentation du nombre de places de prison, Emmanuel Macron a pris un engagement et ne l'a pas tenu. Ceci prouve son désintérêt pour ce que nos compatriotes vivent au quotidien face à la délinquance et la criminalité. » @CNEWS pic.twitter.com/KJOBCMJewu