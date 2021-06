Si les mesures sanitaires sont assouplies pour les voyageurs européens à partir du 9 juin, un test négatif sera exigé pour ceux, même vaccinés, arrivant en France du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin alors qu'une preuve de test négatif (PCR ou antigénique) sera toujours exigée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis notamment, qu'ils soient vaccinés ou non, selon un document publié vendredi par le gouvernement.

A partir du 9 juin, les flux de voyageurs entre la France et les pays étrangers seront rouverts selon des modalités qui varient en fonction de la situation sanitaire des pays classés par couleur (vert, orange et rouge) et de la vaccination, selon un document appelé «stratégie de réouverture des frontières».