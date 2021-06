Le nombre journalier de cas de Covid maintenu en dessous des 7.000 en France

Le total des contaminations enregistrées en l’espace de 24 heures reste au-dessous des 10.000 depuis plusieurs jours et en dessous des 7.000 pour une deuxième journée de suite, selon les autorités sanitaires: 6.654 nouveaux cas samedi contre 6.953 vendredi.

La tendance à la baisse est également observée dans les soins critiques: ce samedi 5 juin, Santé publique France compte 2.525 patients soignés dans les services de réanimation, soit 46 de moins que la veille.

Les hôpitaux abritent désormais 14.532 malades du Covid-19 contre 14.801 la veille, indique SPF. Il y a une semaine, ce nombre était de 16.847.

Propagation du coronavirus en France, 5 juin 2021

Le bilan total des morts imputées au coronavirus approche les 110.000, avec 58 décès signalés en 24 heures.

Trois listes de touristes dressées

Le gouvernement français a dévoilé le 4 juin trois listes de pays, avec des codes couleur, pour l'entrée des ressortissants étrangers en France à compter du 9 juin dans le cadre de l'assouplissement des restrictions liées à l'épidémie de Covid-19. Ces listes – «verte», «orange» et «rouge» - se basent sur l'évolution de l'épidémie et la situation vaccinale des ressortissants des pays concernés.

Cette classification des pays place l'Espace européen, l'Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, le Liban, la Nouvelle-Zélande et Singapour dans une liste «verte», sans circulation active du virus, ni inquiétude sur les variants. Ainsi, tous les voyageurs vaccinés en provenance des pays de l'Union européenne pourront se rendre en France sans test PCR à partir de cette date.

Si un ressortissant en provenance d'un pays vert souhaite se rendre en France sans être vacciné, il lui faudra fournir un test antigénique (TAG) ou PCR de moins de 72 heures, a précisé à BFM TV Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie.

La deuxième liste, «orange», concerne les territoires où la circulation du virus est active mais dans des proportions maîtrisées, sans diffusion de variants préoccupants. Dans cette liste figure la majorité des pays dans le monde, notamment les États-Unis, a indiqué Jean-Baptiste Lemoyne.

La liste «rouge» est celle des pays où le virus circule activement et où sont présents des variants préoccupants. Elle concerne l'Afrique du Sud, l'Argentine, Bahreïn, le Bangladesh, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l'Inde, le Népal, le Pakistan, le Sri Lanka, le Suriname, la Turquie et l'Uruguay. Les personnes en provenance de la liste rouge, vaccinées ou non, ne peuvent se rendre en France que pour des motifs impérieux.