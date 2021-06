Ce qui change en France avec la nouvelle étape du déconfinement qui débute ce 9 juin

L’étape suivante du déconfinement progressif en France entre en vigueur mercredi 9 juin et engendrera un couvre-feu repoussé, la possibilité de faire de l’exercice physique en salle de sports et à la piscine, ainsi que celle de manger aussi à l’intérieur des bars et restaurants, et non plus seulement en terrasse.

Alors que les Français peuvent déjà profiter des terrasses des bars et restaurants ainsi que des cinémas et théâtres sous réserve de certaines conditions sanitaires, une nouvelle étape du déconfinement progressif débute mercredi 9 juin, qui ouvrira encore plus de possibilités et libertés à la population française.

Bars et restaurants

Non seulement en terrasse mais aussi à l’intérieur des bars et restaurants il est désormais possible de prendre un petit-déjeuner ou un café. Néanmoins, si les terrasses peuvent être à compter du 9 juin remplies à 100% de leurs capacités, les salles à l’intérieur devront être organisées conformément aux règles en vigueur, dont la jauge de 50% et celle des six personnes par table au maximum.

Cette dernière mesure s’applique tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. La consommation debout est encore interdite en terrasse.

Les lieux culturels

Un autre avantage est la possibilité d’organiser désormais des festivals en plein air, assis, avec une jauge de 65% et un plafond de 5.000 spectateurs.

Concernant les cinémas et théâtres, leurs séances peuvent durer encore plus longtemps avec le couvre-feu décalé à 23 heures. Qui plus est, la jauge a aussi été relevée de 35% à 65% avec un plafond de 5.000 personnes.

De plus, les spas et saunas peuvent rouvrir leurs portes, s’ils respectent les 35% de capacité.

Sport

En outre, cette avant-dernière étape est caractérisée par la réouverture des salles de sport et des piscines couvertes. Désormais, il sera possible de faire des activités physiques en intérieur mais avec une jauge de 50%. L’interdiction perdure pour les sports de contact, qui ne sont autorisés qu’à l'extérieur pour le moment.

Le couvre-feu encore repoussé

Les promenades peuvent dans la soirée peuvent devenir plus longues alors que le couvre-feu à partir de ce mercredi est repoussé à 23 heures. Si la situation sanitaire continue de s’améliorer, à compter du 30 juin, les Français pourront vivre sans couvre-feu du tout, selon le calendrier établi par les autorités.

Plus de liberté de mouvement

Les Français bénéficieront aussi à compter du 9 juin plus de libertés de mouvement avec un élargissement des jauges dans les magasins qui sont désormais ramenées de huit à quatre mètres carrés par client. Les marchés ouverts ne sont pas soumis à cette règle.

En ce qui concerne les lieux de culte ou les cérémonies de mariage à la mairie, ainsi que les bibliothèques, un emplacement sur deux peut être occupé. La jauge pour les cérémonies funéraires en extérieur passe de 50 à 75 personnes.

Et le télétravail?

Tandis que le gouvernement permet de mettre fin au télétravail à partir du 9 juin, il prévoit un retour progressif au bureau. Pourtant, la décision du nombre de personnes présentes dans les locaux peut être prise par chaque entreprise. Quelle que soit la quantité décidée, les gestes barrière devraient toujours être respectés.

Le pass sanitaire

Désormais, le pass sanitaire fera partie de la vie des Français qui souhaitent accéder à de grands rassemblements ou événements réunissant plus de 1.000 personnes. Dans ce cas, il sera obligatoire de présenter le certificat. Il concernera notamment les stades, les grandes salles de conférence, les salles des fêtes, les foires d'exposition, etc.