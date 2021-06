Terrorisme et système de santé: les enjeux prioritaires des Français, selon une étude

Plus de neuf Français sur dix, 92%, estiment que le terrorisme est devenu un enjeu de taille, alors que 66% le qualifient de prioritaire, selon un nouveau sondage réalisé par l’Ifop. Il arrive devant l’efficacité du système de santé et l’emploi.

Dans un sondage de l’Ifop, les Français ont été invités à se prononcer sur les enjeux qu’ils estiment prioritaires.

Et c’est le terrorisme qui apparaît comme le sujet qui inquiète le plus: 66% des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête de l’Ifop l’estiment prioritaire et 26% le considèrent comme important.

Il arrive tout juste devant l’efficacité du système de santé (65%) et l’emploi, qui est ex aequo avec la sécurité (63%), ainsi que devant l’éducation (62%). Le top-5 est complété par la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique qui arrive pourtant loin derrière avec seulement 50% des Français le considérant comme un enjeu de premier plan. Toutefois, encore 39% des personnes interrogées le voient comme «important».

Et alors même qu’Emmanuel Macron semble vouloir relancer le débat sur la réforme des retraites, 49% des Français citent l’avenir de ce système parmi les enjeux les plus importants. Tout en bas de la liste, avec un «score» de 15%, figure le sujet de la procréation médicalement assistée pour les femmes seules et les couples de femmes.

Terrorisme

Toujours selon l’enquête, le terrorisme suscite une plus grande inquiétude chez les 35 ans et plus (70%) –surtout parmi les 65 ans et plus (82%)– que chez les moins de 35 ans, les 18-24 ans étant les moins nombreux à s’en soucier (41%).

Presqu’aucune différence n’est constatée au niveau régional –66% pour l’Île-de-France et autant pour la province– ni à celui de la catégorie de lieu de résidence: 66% pour les communes rurales, autant pour les communes urbaines de province et 67% pour l’agglomération parisienne.

Santé et emploi

Pource qui est l’efficacité du système de santé, c’est également la tranche des plus de 50 ans qui se montre particulièrement inquiète (71% pour les 50-64 ans et 74% pour les plus de 65 ans). Sans surprise, ce sont les retraités qui sont les plus nombreux à s’alarmer.

L’emploi est prioritaire également pour les 35 ans et plus et le chiffre le plus important, 72%, est enregistré parmi les 65 ans et plus. Il est également plus élevé dans les communes rurales que dans les autres catégories d’agglomération, avec 70%. Les 18-24 ans sont les moins nombreux à en faire une priorité, à seulement 43%.

Environnement

Le tableau est pourtant tout autre pour la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique à propos desquels les jeunes se sentent particulièrement concernés. Ainsi, pour 62% des 18-24 ans, c’est un enjeu prioritaire, alors que le chiffre baisse à 50% pour les 25-34 ans et n’atteint que 40% chez les 65 ans et plus.

L’enquête a été réalisée en ligne les 11 et 12 mai 2021auprès d’un échantillon de 1.010 personnes,représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.