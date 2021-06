Macron giflé: des armes et un exemplaire de Mein Kampf auraient été retrouvés au domicile d'un suspect

Des armes ont ete retrouvées chez le second suspect, soupçonné d'avoir filmé le moment où Emmanuel Macron a été giflé, indiquent des sources concordantes à BFM TV. La nature de ces armes n'a pas été précisée.

Un exemplaire de Mein Kampf a egalement été retrouvé chez ce suspect.

Macron reçoit une gifle

Pendant son déplacement dans la Drôme le 8 juin, dans le cadre de son tour de France, Emmanuel Macron a reçu une gifle de la part d'un individu.

Sur une vidéo, diffusée sur Twitter, on voit le Président s'approcher d'un groupe de personnes derrière des barrières. Il échange brièvement avec un homme, à qui il prend l'avant-bras. Celui-ci lui crie «Montjoie, Saint-Denis, à bas la macronie!» avant de lui infliger une gifle.

​L'auteur présumé de la claque a été placé en garde à vue pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique. Tout comme une seconde personne qui l'accompagnait, interpellée dans la foulée.

Selon une source du Figaro, les deux hommes seraient susceptibles d’être proches des Gilets jaunes. On les soupçonne en outre d'avoir participé plus tôt à une manifestation non déclarée qui a réuni environ 25 personnes à Valence, dont une douzaine d'agriculteurs, des Gilets jaunes et une demi-douzaine de militants d'ultragauche. Qui plus est, ils se seraient aussi présentés comme « anarchistes», selon une interview de l'agresseur et de ses amis réalisée quelques minutes avant leur passage à l'acte, diffusée par Quotidien sur TMC.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Valence.

« À ce stade des gardes à vue, leurs motivations ne sont pas connues», a indiqué au journal Alex Perrin, procureur de la République de Valence.

La qualité de la victime étant considérée comme une circonstance aggravante, ils risquent une peine de trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.