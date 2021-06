La baisse des nouvelles contaminations en 24h en France se poursuit pour le 3e jour consécutif

Le nombre total de personnes infectées par le Covid-19 en 24 heures est de 3.871 ce vendredi 11 juin, selon Santé publique France. Il s’agit d’une baisse consécutive de trois jours.

Concernant les personnes hospitalisées, leur nombre est de 12.712 ce vendredi contre 13.090 la veille, avec 313 admissions sur les dernières 24 heures.

Le bilan des patients accueillis en soins critiques s’établit à 2.163 ce qui relève d’une baisse de 82 par rapport à la veille.

Le ministère de la Santé a également fait état de 69 nouveaux décès dus au coronavirus dans les hôpitaux ce 11 juin et cinq décès dus au virus dans les maisons de retraite au cours des trois derniers jours. Le nombre de décès des suites du Covid-19 en France depuis le début de l'épidémie est de 83.910 dans les hôpitaux et plus de 100.000 au total.

© Sputnik Propagation du coronavirus en France, 11 juin 2021

Le déconfinement progressif

La nouvelle étape du déconfinement progressif en France qui est entrée en vigueur mercredi 9 juin a engendré un couvre-feu repoussé, la possibilité de faire de l’exercice physique en salle de sports et à la piscine, ainsi que celle de manger aussi à l’intérieur des bars et restaurants, et non plus seulement en terrasse.

En outre, divers lieux de distraction ont pu rouvrir leurs portes à leurs concitoyens comme aux touristes étrangers qui seront, pour accéder à l'Hexagone, munis d'un certificat de vaccination.