Adieu le masque en extérieur dès le 1er juillet, promet prudemment Jérôme Salomon

«Encore un petit effort de sécurité» et le port du masque en extérieur sera levé dès le 1er juillet, a promis sur RTL Jérôme Salomon. Mais son port obligatoire sera maintenu à l'intérieur, car «il y a beaucoup plus de risques». Or, le ministère de la Santé dit n’avoir encore rien décidé là-dessus.