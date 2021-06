La vente d’alcool en magasin s’effondre avec le déconfinement

Avec la réouverture des terrasses en France, les grandes surfaces connaissent une forte baisse de la vente d’alcool, indiquent les données de NielsenIQ reprises par Rayon Boissons.

Selon ses chiffres, dès la semaine du 19 mai, lorsque les terrasses ont rouverte, la vente de bières s’est contractée de 6%, celle de spiritueux de 5% et celle de vins tranquilles de 11% par rapport à la même période l’année dernière.

La semaine suivante, la dégringolade s’est poursuivie avec un recul de 19% pour les bières, de 12% pour les spiritueux et de 20% pour les vins. Ce ralentissement est plus marqué dans les commerces de centre-ville et les grandes agglomérations vu la densité de bars et bistrots.

En comparaison avec les résultats de l’année 2019, les bières et les spiritueux demeurent en progression (respectivement +12% et +8%); seuls les vins tranquilles peinent à retrouver leur niveau de l’époque, constate Rayon Boissons.

Effet confinement

La baisse actuelle est surtout impressionnante par rapport aux chiffres du mois de mars, lorsque la vente d’alcool s’est envolée sur fond de troisième confinement en France. Pour les seuls bières et cidres, le chiffre d’affaires avait alors augmenté de 23% par rapport à l’année précédente.

En décembre 2020, une étude de l’institut YouGov réalisée auprès de plus de 18.000 personnes montrait que 15% des Français reconnaissaient avoir augmenté leur consommation d’alcool depuis le début de la pandémie.

Changements à l’échelle mondiale

Fin avril, l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) notait que la consommation mondiale de vin avait baissé de 3% en volume en 2020.

Selon ses estimations, il s’agissait d’un recul important, mais moins grave que redouté par les professionnels du secteur au regard de l’ampleur de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.