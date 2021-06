Le bilan des nouvelles contaminations en France se stabilise au-dessus de 3.000

La France a signalé ce mercredi 3.058 nouveaux cas d’infection par le coronavirus, soit une légère baisse par rapport à la veille (3.235 cas). Selon les autorités sanitaires, le taux de positivité ce 16 juin est de 1,4%, donc moindre que la veille (1,5%).

En outre, 45 décès ont été comptabilisés à l'hôpital, portant le bilan des victimes depuis le début de l'épidémie à 110.607 morts.

L'occupation des lits d’hôpital en France pour cause de Covid diminue. Au total, 1.702 patients ont été admis ces sept derniers jours, contre 1.898 mardi. Fin mai, elle était encore d'environ 3.300 par semaine. Qui plus est, 379 malades du Covid se trouvaient en réanimation ces sept derniers jours, contre 436 mardi et environ 900 il y a seulement deux semaines.

En ce qui concerne les services de soins critiques, le nombre de patients là-bas s’est établi à 1.873, contre 1.952 mardi.

Enfin, 11.519 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés, contre 12.008 la veille, selon Santé publique France.

Propagation du coronavirus en France, 16 juin 2021

La vaccination en France

Lors d’une conférence de presse ce 16 juin, le Premier ministre a annoncé la fin du port du masque à l'extérieur, sauf «dans certaines circonstances» dès jeudi ainsi que la levée du couvre-feu à partir de dimanche, soit 10 jours plus tôt que prévu.

D'après Jean Castex, si un tel assouplissement des restrictions anti-Covid est aujourd’hui possible, c’est grâce à la mobilisation générale des Français et à la progression de la vaccination: plus de 30 millions de personnes ont déjà reçu au moins une dose du vaccin et ce, avant même l'échéance fixée par le gouvernement.

Depuis le début de la campagne de vaccination, fin décembre, 31.083.259 personnes ont reçu au moins une injection (soit 46,4% de la population totale et 59,2% de la population majeure), précise le ministère dans un communiqué. Pour rappel, à partir du 15 juin en France la vaccination est ouverte aux 12-18 ans.