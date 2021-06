Infographie: mise à jour des dates clés du calendrier du déconfinement en France

Avec les annonces de Jean Castex concernant la fin du port du masque à l'extérieur et la levée prochaine du couvre-feu, le calendrier de l'assouplissement des restrictions anti-Covid en France a été accéléré. Certaines mesures resteront en vigueur après le 30 juin, dernière étape du déconfinement.

La situation sanitaire en France s'améliorant, le gouvernement a décidé de mettre fin à certaines restrictions anti-Covid plus tôt que prévu. Ainsi, le couvre-feu à 23 heures, qui ne devait prendre fin que le 30 juin, sera finalement levé dès dimanche, soit 10 jours avant la date initialement fixée. Qui plus est, le port du masque à l'extérieur n’est plus impératif dès ce jeudi. Néanmoins, les Français devront toujours vivre avec certaines restrictions même après le jour J: la dernière étape du déconfinement, le 30 juin.

© Sputnik Le calendrier de la levée des restrictions anti-Covid restantes

L’avenir flou des discothèques

Alors que les restaurants ont recommencé à accueillir du public en salle le 9 juin, la réouverture des boîtes de nuit, fermées depuis plus d’un an, reste toujours dans le flou. Des précisions seront probablement faites lors d’un rendez-vous entre les professionnels du secteur et Emmanuel Macron fixé au 21 juin. La date du 2 juillet est évoquée dans un communiqué du Syndicat national des discothèques & lieux de loisirs, disponible sur le site de l’organisme.

Invité de Bourdin Direct ce 17 juin, Olivier Véran a confirmé la réouverture des discothèques en juillet, sans préciser la date exacte:

«En juillet [...], les discothèques sont amenées à rouvrir, avec, évidemment, des conditions spécifiques.»

Respect de gestes barrières: à quand la fin?

Autre levée de restrictions dont la date approximative n’a pour le moment pas été évoquée: les autres gestes barrières, en particulier le respect de la distanciation sociale et le port du masque à l'intérieur. Début mai, le ministre de la Santé avait déclaré qu’une «baisse de la garde» dans ce sens pourrait être envisagée lorsque la couverture vaccinale de la population le permettra.

«Quand suffisamment de Français vont être vaccinés, on pourra envisager de baisser la garde [...], et j'espère sincèrement que ce sera cet été», avait fait savoir Olivier Véran au micro d’Europe 1. Une réponse qui concernait davantage les gestes barrières en général et la fin du port du masque en extérieur qu’en intérieur.

À ce jour, plus de 30 millions de Français ont déjà reçu au moins une première dose de vaccins contre le Covid-19.