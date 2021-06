«T’es vacciné? On paye notre tournée!»: des bars proposent une pinte à tous les immunisés

Alors que les initiatives pour encourager la vaccination se multiplient, deux bars d’une même enseigne, installés à Paris et Bordeaux, promettent d’offrir une pinte de bière aux clients immunisés après la présentation d’un justificatif.

Une bière, un chèque ou l’accès à un musée contre une injection? Tous les moyens sont bons pour accélérer le rythme de la vaccination contre le coronavirus.

L’enseigne Brasserie Fondamentale, qui a deux établissements à Paris et Bordeaux, propose ainsi une pinte de bière aux clients vaccinés.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LBF La Brasserie Fondamentale🍻 (@lbf_biere)

«Tu nous diras que c’est osé, on te dira qu’on a repris goût à la liberté», indique Brasserie Fondamental sur son compte Instagram.

«On propose à toute personne majeure et vaccinée du Covid-19 de se faire offrir une tournée dans nos bars et ce jusqu’à la fin du mois de juillet», explique-t-il en ajoutant qu’il faut présenter un justificatif de vaccination.

Dans une interview accordée à Actu, Youssef Chraibi, co-fondateur, a expliqué que «l’initiative nous est venue naturellement»:

«Touchés de plein fouet par la pandémie et heureux de rouvrir nos portes, nous souhaitons simplement remercier les gens qui nous aident à rester ouverts. Il n’y a rien de politique, chacun fait ce qu’il veut!»

Des maires encouragent l’immunisation

Il n'y a pas que les bars qui multiplient les initiatives dans ce sens, les édiles eux aussi s'y impliquent.

Afin d’éviter le gaspillage des doses de vaccin inutilisées, le maire de Crest, dans la Drôme, a décidé d’inviter à l’immunisation les clients des terrasses des bars à l’aide de policiers municipaux.

Le maire d’Amuré, dans les Deux-Sèvres, a choisi d’accompagner dans leurs démarches les administrés de plus de 75 ans ne disposant pas de moyens de transport ou d’équipements informatiques. Les autorités ont prévu de louer un minibus à leur attention.

En Isère, le maire de Charvieu-Chavagneux a fait voter lors du conseil municipal du 5 mai l’attribution d’une journée de congé et d'une prime exceptionnelle aux agents municipaux qui iront se faire vacciner. Une initiative qui n’a pas été appréciée par la préfecture, laquelle a envoyé un courrier pour lui signifier que cette décision était illégale.

Vaccinés? Voici un cadeau

Aux États-Unis, les incitations dans certains États vont d’une bière dans le New Jersey à des billets gratuits dans les parcs d’attractions de l’Illinois, en passant par des loteries d’un million de dollars dans l’Ohio et l’Oregon.

New York encourage ses habitants en offrant aux immunisés un burger et des frites chez Shake Shack, tandis que la chaîne Krispy Kreme a commencé à offrir à chaque personne vaccinée un donut par jour, et ce jusqu’à la fin de l’année.

Le maire de Détroit a promis une carte cadeau de 50 dollars pour chaque personne qui en emmène une autre se faire immuniser. Des réductions d'impôts sont aussi prévues pour les entreprises de moins de 500 salariés.

En Virginie-Occidentale, une loterie a été lancée pour les personnes immunisées permettant de remporter des fusils de chasse, un million de dollars (environ 820.000 euros), des camions, des bourses universitaires ainsi que des licences de chasse et de pêche.

Les incitations sont aussi prévues dans d’autres pays. Ainsi, les autorités de Moscou et de sa région ont annoncé avoir mis en place des loteries pour gagner une voiture et un appartement.

À Hong Kong, plusieurs grandes entreprises et milliardaires se sont associés à la campagne de promotion des vaccins anti-Covid. Les personnes qui se font injecter les deux doses peuvent gagner des bons d'achat de 20 millions de dollars hongkongais (2,1 millions d’euros), un appartement à 1,15 million d’euros dans le quartier d’affaires de Kwun Tong, une Tesla Model 3 qui coûte environ 53.000 euros ou des lingots d’or.

En Chine, les autorités offrent des œufs gratuits, des coupons de magasin et des rabais sur les produits d'épicerie aux plus de 60 ans qui ont reçu leurs injections.