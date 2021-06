Moins de 2.000 cas de Covid recensés en France en 24h

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a baissé ce dimanche au-dessous de 2.000 pour atteindre 1.815 contre 2.624 la veille. La France a enregistré au total 3.757.351 cas confirmés d'infection au virus SARS-CoV-2, selon les données de Santé publique France.

Les services de réanimation de France soignent ce dimanche 1.703 patients, ce chiffre restant inchangé par rapport à la journée d'hier.

Les hôpitaux français enregistrent ces dernières 24 heures 10.518 personnes hospitalisées, soit une légère baisse par rapport au bilan de samedi de 10.531 malades.

Le coronavirus a emporté ce 20 juin 14 vies de Français qui sont décédés dans les hôpitaux du pays. Le total des morts à l'hôpital à cause du Covid-19 s'élève ainsi à 84.311 depuis le début de la pandémie en France.

Levée du couvre-feu en France

Trois jours après la fin de l'obligation du port du masque en extérieur, les Français vont retrouver dimanche une vie presque normale: le couvre-feu, instauré il y a huit mois, est levé à partir de 6h00 (04h00 GMT), au vu de la baisse des contaminations.

«La situation s'améliore plus vite que nous l'avions espéré», avait annoncé mercredi le Premier ministre Jean Castex, qui a averti que la levée du couvre-feu n'empêcherait pas le maintien des protocoles sanitaires pour les lieux publics.

La France, l'un des pays d'Europe les plus touchés par le virus avec plus de 110.000 décès, était l'un des derniers à maintenir une telle mesure avec l'Italie et la Grèce. L'obligation de rentrer chez soi à 23h00 était toutefois de moins en moins respectée.

Avec la levée de cette restriction, elle suit l'exemple de plusieurs pays européens, comme la Belgique, tandis que d'autres, dont l'Allemagne ou l'Espagne, s'orientent vers une levée progressive du port du masque.