Plainte contre Zemmour qui avait accusé l’Ined de «trafiquer les chiffres» de l'immigration

L'Institut national d'études démographiques (Ined) a annoncé vendredi qu'il déposait une plainte en diffamation contre la chaîne CNews et Eric Zemmour pour des propos tenus début avril par le polémiste dans lesquels il accusait les experts de cet organisme public de «trafiquer les chiffres» de l'immigration.

Ces propos «décrédibilisent le travail des chercheurs de l'Ined et mettent en cause leur intégrité scientifique sans aucun élément de preuve» et «portent incontestablement atteinte à l'honneur et à la considération de l'établissement», a expliqué l'institut dans un communiqué.

L'Ined a donc décidé de porter plainte, avec constitution de partie civile, pour «diffamation publique envers une administration publique», contre le dirigeant de CNews Jean-Christophe Thiery et contre Eric Zemmour.

«l'Ined trafique les chiffres»

Dans un face-à-face avec l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, diffusé le 2 avril et toujours visible en replay sur le site de la chaîne, Eric Zemmour avait évoqué l'immigration et l'«islamisation en France» et affirmé que «l'Ined trafique les chiffres, tout le monde le sait (...), c'est une évidence».

CNews a déjà été épinglée à deux reprises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour des propos tenus par Eric Zemmour sur son antenne: la chaîne s'est vu infliger en mars d'une amende du CSA de 200.000 euros pour «incitation à la haine» et «à la violence» après une chronique du polémiste sur les migrants mineurs isolés.

Et elle a a également été mise en demeure après des propos de M. Zemmour sur l'islam et la colonisation de l'Algérie, une décision validée la semaine dernière par le Conseil d'Etat.

L'éditorialiste star de CNews, également chroniqueur au Figaro, a par ailleurs déjà été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux pour provocation à la haine raciale ou religieuse.