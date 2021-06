Isabelle Balkany exclue définitivement de la légion d’honneur

En raison de sa condamnation pour blanchiment de fraude fiscale, Isabelle Balkany a été exclue de la légion d’honneur, indique un décret publié dans le Journal officiel. Elle est privée définitivement «de l’exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre» de l’ordre. Il lui est aussi interdit d’en porter les insignes.

Condamnée pour blanchiment de fraude fiscale, Isabelle Balkany est désormais exclue de la légion d’honneur, indique un arrêté publié ce 26 juin au Journal officiel.

«Cette exclusion entraîne la privation définitive de l’exercice des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d’honneur ainsi que l’interdiction de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d’honneur».

L’arrêté a été édité le 23 juin 2021 par le grand chancelier de la légion d’honneur, après avis du conseil de l’ordre.

Sur le site de la légion d’honneur il est expliqué les modalités de retrait de la plus haute distinction française. Elle peut être retirée si le décoré fait l’objet de condamnation pénale et a «commis des actes contraires à l’honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France».

Affaire Balkany

Reconnus coupables de fraude fiscale en appel en mars 2020, Isabelle et Patrick Balkany, âgés de plus de 70 ans, ont tous deux été condamnés à trois ans de prison ferme.

En mai 2020, Isabelle Balkany a écopé d’une peine de quatre ans pour blanchiment de fraude fiscale commis entre 2007 et 2014, avec «circonstance aggravante, car commis de manière habituelle», condamnée par la cour d'appel de Paris dans le second volet de l'affaire. Son mari Patrick a écopé d'une cinq ans de prison. L'ex-maire LR et l'ex-première adjointe de Levallois-Perret se sont également vus infliger 100.000 euros d'amende chacun ainsi que 10 ans d'inéligibilité.

Suite à ce verdict, les époux Balkany se sont pourvus en cassation. En raison de l’état de santé de ce dernier, les époux ne sont actuellement pas incarcérés.

Depuis le 10 mars, les époux ont été placés sous bracelet électronique dans leur propriété de Giverny, selon les informations de BFM TV.

En avril 2021, l’ancien maire avait été hospitalisé en urgence pour «rechute, épanchements pulmonaires et insuffisance cardiaque». Cinq jours plus tard, il était sorti de l’hôpital.